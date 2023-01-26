Нива против Буханки на крутом подъеме — кто кого? (видео) — журнал За рулем

Нива против Буханки на крутом подъеме — кто кого? (видео)

Этот затерянный в снегах солнечного Азербайджана холм стараниями местных блогеров штурмовала уже самая разнообразная техника — и грузовики, и тракторы...

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Но теперь дошло дело до корифеев легкого жанра: авторы видео решили противопоставить друг другу Ниву и УАЗ СГР, он же «буханка». Вряд ли найдется нашей стране совершеннолетний человек мужского пола, ни разу не споривший о достоинствах и недостатках каждой из этих машин. Однако в этот раз все выяснится, и без теоретических споров, в очной борьбе.

Заметим, что исход все же немного предсказуем: судя по всему, решающими стали всего два фактора: удельная мощность и зацеп... Но вердикт не стоит считать окончательным: оппонент может взять верх в следующий раз, когда игра будет вестись на его «поле», в более подходящих условиях.

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