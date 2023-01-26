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Заметим, что исход все же немного предсказуем: судя по всему, решающими стали всего два фактора: удельная мощность и зацеп... Но вердикт не стоит считать окончательным: оппонент может взять верх в следующий раз, когда игра будет вестись на его «поле», в более подходящих условиях.

Видео: Youtube / OFFROADER