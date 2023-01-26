Но теперь дошло дело до корифеев легкого жанра: авторы видео решили противопоставить друг другу Ниву и УАЗ СГР, он же «буханка». Вряд ли найдется нашей стране совершеннолетний человек мужского пола, ни разу не споривший о достоинствах и недостатках каждой из этих машин. Однако в этот раз все выяснится, и без теоретических споров, в очной борьбе.
Заметим, что исход все же немного предсказуем: судя по всему, решающими стали всего два фактора: удельная мощность и зацеп... Но вердикт не стоит считать окончательным: оппонент может взять верх в следующий раз, когда игра будет вестись на его «поле», в более подходящих условиях.
Видео: Youtube / OFFROADER
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.