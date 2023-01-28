Как сесть за руль после ДТП: простые советы — журнал За рулем

Как сесть за руль после ДТП: простые советы

У некоторых людей после аварии случается постсиндром.

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Водители в отдельных случаях, особенно после страшных ДТП, попадают в сложную ситуацию. Им тяжело побороть страх и сесть за руль автомобиля. Выход есть.

Запомните: тянуть с возвращением в водители — нельзя. Нужно сделать это как можно скорее, превозмогая себя.

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Будет неплохо пойти на курсы контраварийной подготовки. Там работают не просто инструкторы, а инструкторы-психологи, которые проработают все ваши посттравматические проблемы.

Если такой опции нет, наймите инструктора. Делайте все, чтобы избавиться от страха. И будьте аккуратны на дороге.

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Источник: За рулем

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