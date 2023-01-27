В России появился ГОСТ для устройств защиты от нетрезвых водителей

Утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70637–2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования», — говорится в сообщении Росстандарта.
Алкозамок предназначен для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе и в случае превышения их порогового значения, блокировки работы двигателя в момент начала движения автомобиля.
Также он передает соответствующую мониторинговую информацию как на бортовые устройства регистрации, так и внешним потребителям, отмечается в сообщении.
Внешними потребителями являются:
- автотранспортные предприятия
- региональные навигационно-информационные центры
- орган государственного управления, уполномоченный осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения.
Если для передачи информации используется система ЭРА-ГЛОНАСС, то информация поступает в систему непосредственно от транспортного средства по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Стандарт распространяется на:
- транспортные средства, специально предназначенные для перевозки детей (категории М1, М2, М3)
- автомобили, используемые для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (категории N1, N2, N3).
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
Я поддерживаю идею установки алкозамков на автобусах, автомобилях такси и на каршеринге — хотя прекрасно понимаю, что наш человек подберет ключи к любому замку. Но мысль обязательной конвейерной установки алкозамков на все машины (когда-то была и такая) считаю порочной. Мы даже системой ЭРА-ГЛОНАСС не можем все машины обеспечить.
- На рынке грузовиков наметился новый лидер.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Росстандарт
Фото: Depositphotos
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