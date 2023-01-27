В России появился ГОСТ для устройств защиты от нетрезвых водителей

Он вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

Утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70637–2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования», — говорится в сообщении Росстандарта.

Алкозамок предназначен для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе и в случае превышения их порогового значения, блокировки работы двигателя в момент начала движения автомобиля.

Также он передает соответствующую мониторинговую информацию как на бортовые устройства регистрации, так и внешним потребителям, отмечается в сообщении.

Внешними потребителями являются:

автотранспортные предприятия

региональные навигационно-информационные центры

орган государственного управления, уполномоченный осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения.

Если для передачи информации используется система ЭРА-ГЛОНАСС, то информация поступает в систему непосредственно от транспортного средства по сетям подвижной радиотелефонной связи.

Стандарт распространяется на:

транспортные средства, специально предназначенные для перевозки детей (категории М1, М2, М3)

автомобили, используемые для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (категории N1, N2, N3).

В сообщении ведомства также говорится, что алкозамки активно применяются во многих странах мира — в некоторых из них, подобными средствами оборудованы почти все виды общественного транспорта.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Материалы по теме Ладу Гранту будут выпускать без центрального замка? Это так и не так

Я поддерживаю идею установки алкозамков на автобусах, автомобилях такси и на каршеринге — хотя прекрасно понимаю, что наш человек подберет ключи к любому замку. Но мысль обязательной конвейерной установки алкозамков на все машины (когда-то была и такая) считаю порочной. Мы даже системой ЭРА-ГЛОНАСС не можем все машины обеспечить.

На рынке грузовиков наметился новый лидер.

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Источник: Росстандарт

Фото: Depositphotos

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