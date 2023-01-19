На рынке грузовиков наметился новый лидер

В 2022 году рынок грузовиков сократился не так сильно, как рынок легковой техники — всего на 8,4%, сообщает маркетинговое агентство НАПИ. Лидирует, по-прежнему Россия, занимая половину рынка, однако наметилась тенденция стремительного роста китайских брендов.
Они не только успешно вытеснили конкурентов из Швеции, Германии, Японии и др., но и явно подбираются к «лаврам» лидера.
Если доля «китайцев» на рынке грузовой техники в 2021 году составляла порядка 8,1% (7,5 тыс. шт.), то в 2022-м они заняли более 30% рынка, реализовав 26,1 тыс. грузовых машин.
Продажи российской техники, напротив, снизились на 11,4%, доля отечественных брендов сократилась на 1,7 пп., по итогам года достигнув 49,9%.
Таким образом, динамика роста китайских брендов внушительная, посмотрим, какова будет их доля к концу текущего года.
На фоне всего этого наиболее стабильна позиция белорусских брендов: их доля в 5,2% снизилась всего на 0,4 пп. (относительно 2021 г.).
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Источник: маркетинговое агентство НАПИ
Фото: Depositphotos
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