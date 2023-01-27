Услуга «Помощь на дорогах»: больше маркетинг, чем реальная польза — журнал За рулем

Услуга «Помощь на дорогах»: больше маркетинг, чем реальная польза

При ДТП эта опция практически бесполезна.

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Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил, что услуга помощи на дорогах чаще всего является обычным маркетинговым ходом, дающим ощущение безопасности и заботы об автовладельце.

Как правило, дилеры предлагают ее как опцию или дают в подарок при покупке дорогих автомобилей, с которыми реже всего возникают какие-либо проблемы. По этой причине автовладельцы пользуются ей редко, отметил эксперт.

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Если случилось ДТП, то обладатель карточки «Помощь на дорогах» тоже вряд ли ей воспользуется.

«Если ты попал в аварию, тут могут быть проблемы с эвакуацией, потому что нужны специальные эвакуаторы с лебедкой, если колеса не едут, еще нужно в ГАИ разбираться. Тут серьезная возникает коллизия», — объяснил Вячеслав Субботин.

Источник: iReactor

Фото: Mercedes-Benz

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