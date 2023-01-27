Услуга «Помощь на дорогах»: больше маркетинг, чем реальная польза

При ДТП эта опция практически бесполезна.

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил, что услуга помощи на дорогах чаще всего является обычным маркетинговым ходом, дающим ощущение безопасности и заботы об автовладельце.

Как правило, дилеры предлагают ее как опцию или дают в подарок при покупке дорогих автомобилей, с которыми реже всего возникают какие-либо проблемы. По этой причине автовладельцы пользуются ей редко, отметил эксперт.

Если случилось ДТП, то обладатель карточки «Помощь на дорогах» тоже вряд ли ей воспользуется.

«Если ты попал в аварию, тут могут быть проблемы с эвакуацией, потому что нужны специальные эвакуаторы с лебедкой, если колеса не едут, еще нужно в ГАИ разбираться. Тут серьезная возникает коллизия», — объяснил Вячеслав Субботин.

Источник: iReactor

Фото: Mercedes-Benz