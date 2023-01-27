Услуга «Помощь на дорогах»: больше маркетинг, чем реальная польза

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил, что услуга помощи на дорогах чаще всего является обычным маркетинговым ходом, дающим ощущение безопасности и заботы об автовладельце.
Как правило, дилеры предлагают ее как опцию или дают в подарок при покупке дорогих автомобилей, с которыми реже всего возникают какие-либо проблемы. По этой причине автовладельцы пользуются ей редко, отметил эксперт.
Если случилось ДТП, то обладатель карточки «Помощь на дорогах» тоже вряд ли ей воспользуется.
«Если ты попал в аварию, тут могут быть проблемы с эвакуацией, потому что нужны специальные эвакуаторы с лебедкой, если колеса не едут, еще нужно в ГАИ разбираться. Тут серьезная возникает коллизия», — объяснил Вячеслав Субботин.
Источник: iReactor
Фото: Mercedes-Benz
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