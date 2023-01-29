Возможно, самая «быстрая» гонка в истории. Смотреть со звуком!

Рискнем предположить, что никогда еще тезис «зима подкралась незаметно» не обыгрывался в столь забавной манере.

Ситуация, знакомая многим по началу зимы: выпал снег, а «переобуться» никто не успел. Более десятка машин стоит на перекрестке и не может тронуться. Вероятно, ситуация усугубляется небольшим подъемом, а потому набрать скорость, заметно отличающуюся от нуля, не получается решительно ни у кого.

Но самое смешное открывается, если вы включаете в этом видео звук. К картинке подложена звуковая дорожка гонки Формулы-1 с голосом неподражаемого российского комментатора Алексея Попова. Знатоки в комментариях без труда определили конкретную гонку: Гран-при Бразилии 2006 года, напряженнейшее противостояние Шумахера и Алонсо…Но даже если вы ничего в этом не понимаете, удержаться от смеха будет довольно трудно.

Источник: ВКонтакте / Смотри, что я узнал

Фото: скриншот видео YouTube