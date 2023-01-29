Трое медвежат остались без мамы и дома — удастся ли их спасти? — журнал За рулем

Трое медвежат остались без мамы и дома — удастся ли их спасти?

В Республике Коми лесозаготовители повредили берлогу и обнаружили в ней трех новорожденных медвежат.

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Рабочие прокладывали так называемую лежневку — и в результате их действий пострадало жилище медвежьей семьи. Где в тот момент была мама медвежат, неизвестно, но в такой ситуации они могли бы попросту замерзнуть. Лесорубы остановили работу, достали медвежат, перенесли в тепло и вызвали полицию.

Прибывшие на место уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов забрали малышей и перевезли в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили, сообщает источник. А в настоящее время животные переданы в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области.

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Источник: МВД Медиа

Фото: МВД Медиа

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