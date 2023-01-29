Рабочие прокладывали так называемую лежневку — и в результате их действий пострадало жилище медвежьей семьи. Где в тот момент была мама медвежат, неизвестно, но в такой ситуации они могли бы попросту замерзнуть. Лесорубы остановили работу, достали медвежат, перенесли в тепло и вызвали полицию.
Прибывшие на место уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов забрали малышей и перевезли в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили, сообщает источник. А в настоящее время животные переданы в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области.
Источник: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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