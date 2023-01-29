Никогда не заезжайте в полосу для автобусов (видео)

Даже если покажется, что это шанс спастись от аварии.

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На видео водитель автобуса едет по своей выделенной полосе, в то время как в полосе для легковушек образуются пробки и аварийные ситуации.

Один из водителей на кроссовере не успевает остановиться и, чтобы избежать столкновения, отчаянно бросается в полосу для автобусов.

В результате водителю не только не удается избежать ДТП, но его внедорожник получает куда более серьезные повреждения, задев аж три попутных машины.

В России за езду по такой выделенной полосе наказывают штрафом 1500 рублей, а в столицах — 3000 рублей (12.17 КоАП РФ).

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Источник: Reddit, За рулем

Фото: Reddit