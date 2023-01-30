Новые правила проверки на трезвость: что изменится

Новый документ предусматривает, что проверка на трезвость должна проводиться под видеозапись или в присутствии двух понятых. Эти материалы потом можно использовать в суде как доказательства, и они будут вписаны в протокол. Тут никаких изменений нет.
Изменилось только требование к тому, чем водителя будут проверять на алкогольное опьянение.
Сведения о результате поверки алкотестера, которым собираются проверять водителя, должны быть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Это единственная поправка в правилах освидетельствования.
Основания для освидетельствования, из-за которых инспектор может запросить проверку, те же: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета кожных покровов или не соответствующее обстановке поведение.
Прежними остались и допустимые показатели содержания алкоголя в крови — на уровне погрешности в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле.
За вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок 1,5–2 года.
Для чего нужны поправки
То есть, по сути, для автовладельцев правила остались прежними. Постановление правительства с поправками потребовалось из-за административной реформы, согласно которой в этот документ нельзя вносить правки, а можно только полностью переиздать.
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Источник: «Российская газета»
Фото: МВД Медиа
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