Краска в дефиците: Лады сходят с конвейера лишь в трех цветах — журнал За рулем

Краска в дефиците: Лады сходят с конвейера лишь в трех цветах

АВТОВАЗ намерен решить проблему в ближайшие недели.

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Российский автопроизводитель столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов для автомашин Lada. Из-за их нехватки автозавод сейчас выпускает автомобили только в трех цветах — белом, черном и темно-зеленом.

На АВТОВАЗе заверили, что находятся в «постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок» и рассчитывают решить этот вопрос в ближайшие недели.

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По мнению представителя дилерской сети Lada, автомобили других цветов, помимо трех перечисленных, станут доступны не раньше марта. Ранее Лады были представлены у дилеров в 6–8 цветах.

В то же время представитель Минпромторга, комментируя ситуацию, отметил, что отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер.

Источник: Ведомости

Фото: АВТОВАЗ

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