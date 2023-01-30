Краска в дефиците: Лады сходят с конвейера лишь в трех цветах

Российский автопроизводитель столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов для автомашин Lada. Из-за их нехватки автозавод сейчас выпускает автомобили только в трех цветах — белом, черном и темно-зеленом.
На АВТОВАЗе заверили, что находятся в «постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок» и рассчитывают решить этот вопрос в ближайшие недели.
По мнению представителя дилерской сети Lada, автомобили других цветов, помимо трех перечисленных, станут доступны не раньше марта. Ранее Лады были представлены у дилеров в 6–8 цветах.
В то же время представитель Минпромторга, комментируя ситуацию, отметил, что отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер.
Источник: Ведомости
Фото: АВТОВАЗ
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