На эти машины россияне потратили больше всего денег

За прошлый год в нашей стране было куплено 626,3 тыс. новых автомобилей на общую сумму почти 1,5 трлн рублей.

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В первый зимний месяц россияне приобрели 56,7 тыс. новых легковых машин, потратив на это 134,7 млрд рублей, показало исследование аналитического агентства «Автостат» и «Открытие Авто».

Больше всего денег россияне тратят на китайские автомобили. В январе купили 19,9 тыс. новых легковушек китайских марок, потратив 58,7 млрд рублей — больше, чем на какие-либо другие автомобили.

Таким образом, 44% всей финансовой емкости российского рынка было потрачено на бренды из Поднебесной.

В количественном выражении «китайцы» уступили только отечественным машинам, но не в денежном выражении.

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Кроссоверы и внедорожники по-прежнему лидируют: в январе было куплено 36,8 тыс. SUV и потрачено на них в общей сложности 105,6 млрд рублей. Это 65% в штуках и 78% в деньгах.

На втором месте автомобили В-класса — 27% в объеме покупок и 11% в денежном выражении.

На долю сегментов SUV и B пришлось 92% всех купленных машин и 89% затраченных средств.

Многие виновники аварии упорно не хотят этого признавать.



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Источник: «Автостат»



Фото: Александр Демьянчук/ТАСС







