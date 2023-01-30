На эти машины россияне потратили больше всего денег

В первый зимний месяц россияне приобрели 56,7 тыс. новых легковых машин, потратив на это 134,7 млрд рублей, показало исследование аналитического агентства «Автостат» и «Открытие Авто».
Больше всего денег россияне тратят на китайские автомобили. В январе купили 19,9 тыс. новых легковушек китайских марок, потратив 58,7 млрд рублей — больше, чем на какие-либо другие автомобили.
Таким образом, 44% всей финансовой емкости российского рынка было потрачено на бренды из Поднебесной.
В количественном выражении «китайцы» уступили только отечественным машинам, но не в денежном выражении.
Кроссоверы и внедорожники по-прежнему лидируют: в январе было куплено 36,8 тыс. SUV и потрачено на них в общей сложности 105,6 млрд рублей. Это 65% в штуках и 78% в деньгах.
На втором месте автомобили В-класса — 27% в объеме покупок и 11% в денежном выражении.
На долю сегментов SUV и B пришлось 92% всех купленных машин и 89% затраченных средств.
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Источник: «Автостат»
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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