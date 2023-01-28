В ДТП: почему всегда «виноват не я»

Это стало темой одного национального исследования.

Исследование провели автостраховщики Германии, но поскольку оно касается психологии всех водителей, то вполне актуально и у нас.

Согласно докладу представителя одной немецкой страховой компании, каждый четвертый водитель в этой стране за последние три года попадал в аварию или опасную ситуацию на дороге. Наиболее распространенными причинами водители называли плохую погоду, превышение скорости и отвлечение внимания.

При этом никто из опрошенных автовладельцев не желает сознаваться, что причиной аварии могло быть (в том числе) и их собственное поведение. Даже, похоже, водители сами себя убеждают, что это не так.

Между тем, трудно даже вообразить, что люди иногда делают за рулем: 10% опрошенных сознались, что красились или брились, управляя автомобилем. Но онлайн-встречи, подкасты и автомобильное радио тоже могут быть опасны.

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Многие этого не осознают, но на самом деле есть лишь тонкая грань между информацией/развлечением, с одной стороны, и опасным отвлечением — с другой, отмечают специалисты. Смартфон почти всегда опасен, даже если он находится в предписанном держателе или используется в режиме «громкой связи». Он отвлекает внимание, поэтому небезопасен, считают страховщики.

Согласно статистике (и это законопослушная Германия!): 17% пользуются мобильным телефоном практически в каждой поездке, а среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель еще выше — 25%.

Тем не менее, большинство опрошенных видят наибольший риск несчастных случаев в других участниках дорожного движения. Прежде всего, в велосипедистах, других водителях, пешеходах и местном общественном транспорте.

Мнение страховщиков

Было бы лучше самокритично относиться к своему поведению за рулем и никогда не упускать из виду важный момент: во время вождения автомобиля даже малейшее отвлечение внимания может стать опасным. Если вы чувствуете, что за рулем перестаете по каким-то причинам концентрироваться должным образом, следует чаще делать перерывы, останавливаться, выходить, разминать суставы и делать глубокие вдохи, прежде чем продолжать движение.

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Источник: da-direkt.de



Фото: АГН «Москва»

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