«Переключаем рубильник в голове на зимний стиль вождения»: советы эксперта — журнал За рулем

«Переключаем рубильник в голове на зимний стиль вождения»: советы эксперта

В снег и гололедицу главное — соблюдать дистанцию.

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Эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев напоминает, что на непредсказуемой зимней дороге нужно отказаться от привычного стиля управления автомобилем и сосредоточиться на дистанции.

«Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впередиидущего автомобиля», — пояснил эксперт.

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Он рассказал, что вычислить дистанцию очень просто. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 метров. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние, ориентируемся на столбы вдоль дороги — обычно они стоят на расстоянии 50 метров друг от друга.

Также автоэксперт советует избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах.

При каждой поездке необходимо сцепление шин с дорогой. Для этого посмотреть в зеркало заднего вида, убедиться, что никто не висит на хвосте, и сделать несколько коротких торможений. По характеру торможения станет понятно, что на дороге, и уже в зависимости от этого стоит выбирать стиль вождения.

Источник: Радио Sputnik

Фото: Unsplash

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