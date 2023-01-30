Китайцы создали мотор V12 — он принадлежит марке, которая появится в России — журнал За рулем

Китайцы создали мотор V12 — он принадлежит марке, которая появится в России

Двигатель выдает более 700 л.с. и будет использован в машинах представительского класса.

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Компания FAW официально презентовала мотор V12 собственной разработки. Официально двигатель именуется V12TD и выдает 762 л.с. и 1100 Нм. Тестовое производство таких двигателей уже стартовало в Китае. Первыми новый двигатель получат представительские Hongqi L5 и L9, которые используются в правительстве КНР.

Но в дальнейшем не исключается применение в топ-версиях других моделей Hongqi. В России старт продаж автомобилей этого бренда запланирован на текущий год. Одна из моделей — это Hongqi H5, конкурент Mercedes-Benz E-class. Вторая — люкс-кроссовер Hongqi HS5.

Китайцы создали мотор V12 — он принадлежит марке, которая появится в России

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