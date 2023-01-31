Китайский бренд обогнал КАМАЗ по продажам

КАМАЗ расположился на втором месте рейтинга продаж новых грузовиков, куда помимо названных вошли также Howo, FAW и Sitrak. А вот Mercedes-Benz, входивший в Топ-5 еще в 2021 году, из списка лидеров выбыл. Нынешний лидер Shacman в 2021 году занимал лишь третье место, но смог за год подняться сразу на две позиции.
Стоит отметить также, что обгонять КАМАЗ китайский бренд начал летом минувшего года: тогда за одну июльскую неделю в лизинг было передано 630 китайских машин против 617 отечественных. Напомним, лизинг считается основным способом приобретения коммерческих автомобилей. КАМАЗ бессменно возглавлял рейтинг с 2013 года.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но за отечественной маркой осталось лидерство в сегменте грузовиков с пробегом, где Топ-5 2022 года выглядит так: КАМАЗ, Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz.
Источник: all-leasing.ru
Фото: Shacman, Камаз
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