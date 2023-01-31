Китайский бренд обогнал КАМАЗ по продажам

По итогам 2022 года продажи в лизинг новой китайской грузовой техники брендов Shacman/Shaanxi оказались выше, чем у отечественного бренда.

Материалы по теме Насколько сложно и дорого обслуживать китайский кроссовер в 2023-м

КАМАЗ расположился на втором месте рейтинга продаж новых грузовиков, куда помимо названных вошли также Howo, FAW и Sitrak. А вот Mercedes-Benz, входивший в Топ-5 еще в 2021 году, из списка лидеров выбыл. Нынешний лидер Shacman в 2021 году занимал лишь третье место, но смог за год подняться сразу на две позиции.

Стоит отметить также, что обгонять КАМАЗ китайский бренд начал летом минувшего года: тогда за одну июльскую неделю в лизинг было передано 630 китайских машин против 617 отечественных. Напомним, лизинг считается основным способом приобретения коммерческих автомобилей. КАМАЗ бессменно возглавлял рейтинг с 2013 года.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но за отечественной маркой осталось лидерство в сегменте грузовиков с пробегом, где Топ-5 2022 года выглядит так: КАМАЗ, Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz.

Источник: all-leasing.ru

Фото: Shacman, Камаз