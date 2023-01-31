В Пскове продается Москвич 1962 года без пробега

Никаких китайских комплектующих, никаких электродвигателей... Бензиновый ДВС объемом 1,4 литра выдает честные 45 л.с.

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На продажу выставлен довольно редкий Москвич-424. Это модификация в кузове универсал, его родительской моделью является седан Москвич-403, выпускавшийся на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) с 1962 по 1965 годы. Интерес машина представляет не самим фактом своего появления в продаже — в принципе, Москвич такой модели отыскать можно, — а своими кондициями: владелец пишет, что пробег составляет всего 500 км.

Состояние описано как полностью оригинальное, все детали — с завода. Судя по фотографиям, машина либо действительно является «капсулой времени», либо очень неплохо отреставрирована... Иронично, что рядом с этим объявлением можно найти сообщения о продаже нового электрического Москвича 3e, и верхняя планка цены на эти машины — на полмиллиона выше, чем просят за этот стильный универсал 1962 года выпуска.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Источник: Avito