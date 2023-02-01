Президент разрешил досматривать машины

В регионах России, где установлен «желтый» уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывных устройств. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в Указ президента от 14 июня 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
«Дополнить абзацем следующего содержания: „усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ“», — говорится в указе.
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Источник: Портал правовой информации
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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