Проводка прикуривателя может стать причиной пожара: вот как этого избежать

Прикуриватель — вещь полезная, даже если вы не курите. В него можно подключить различные электроприборы, только делать это надо правильно, иначе может пострадать бортовая проводка. В итоге произойти возгорание машины, предупредил автоэксперт Петр Баканов.
«Обычно в случае нарушения работы сгорает предохранитель, подача электричества прекращается. Если допоборудование установлено непрофессионально и предохранителей нет, то в случае перегрузки провода будут греться, в местах слабых соединений начнет плавиться оплетка, возможно возгорание», — пояснил эксперт.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он отметил, что характеристики мощности розеток и прикуривателей у современных машин четко прописаны, максимальная — до 180 Вт.
Любой мощный прибор, вроде автомобильного компрессора, следует подключать напрямую к силовым проводам аккумулятора, благодаря чему бортовая электросистема автомобиля точно не выйдет из строя, отметил Баканов.
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Источник: Газета.ru
Фото: Wikipedia, Unsplash
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