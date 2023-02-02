Проводка прикуривателя может стать причиной пожара: вот как этого избежать — журнал За рулем

Проводка прикуривателя может стать причиной пожара: вот как этого избежать

Не стоит подключать к прикуривателю устройства, рассчитанные на 180 Вт и более.

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Прикуриватель — вещь полезная, даже если вы не курите. В него можно подключить различные электроприборы, только делать это надо правильно, иначе может пострадать бортовая проводка. В итоге произойти возгорание машины, предупредил автоэксперт Петр Баканов.

«Обычно в случае нарушения работы сгорает предохранитель, подача электричества прекращается. Если допоборудование установлено непрофессионально и предохранителей нет, то в случае перегрузки провода будут греться, в местах слабых соединений начнет плавиться оплетка, возможно возгорание», — пояснил эксперт.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он отметил, что характеристики мощности розеток и прикуривателей у современных машин четко прописаны, максимальная — до 180 Вт.

Любой мощный прибор, вроде автомобильного компрессора, следует подключать напрямую к силовым проводам аккумулятора, благодаря чему бортовая электросистема автомобиля точно не выйдет из строя, отметил Баканов.

Источник: Газета.ru

Фото: Wikipedia, Unsplash

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