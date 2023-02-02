Это все-таки особая каста людей, управляющих техникой. Видимо, специфика их труда накладывает иное отношение ко всему, что с ними происходит.

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Как вам, например, свадебная процессия, но состоящая не из автомобилей, а из колесных тракторов, украшенных лентами и шарами? И ведь этим дело не ограничивается — жених и невеста едут на специальном ложе, обустроенном прямо в ковше одного из тракторов!

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Или другой случай, подсказывающий нам, что от праздника до драматичного экшена — всего один оборот тракторного колеса. В городском пруду Серова во время подготовки купели для крещенских купаний утонул трактор. Водитель отделался испугом, а вот технику из-подо льда пришлось вызволять в ходе специальной спасательной операции...

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Видео: YouTube / AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео YouTube