Как вам, например, свадебная процессия, но состоящая не из автомобилей, а из колесных тракторов, украшенных лентами и шарами? И ведь этим дело не ограничивается — жених и невеста едут на специальном ложе, обустроенном прямо в ковше одного из тракторов!
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Или другой случай, подсказывающий нам, что от праздника до драматичного экшена — всего один оборот тракторного колеса. В городском пруду Серова во время подготовки купели для крещенских купаний утонул трактор. Водитель отделался испугом, а вот технику из-подо льда пришлось вызволять в ходе специальной спасательной операции...
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Видео: YouTube / AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео YouTube
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