Это специальный документ с изображение автомобиля в разных проекциях, чтобы спасатели могли быстрее выполнить свою работу.

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Сегодня в России вступил в силу Национальный стандарт по «картам спасения» людей в автомобилях.

«Карта спасения» — это формализованная схема автомобиля, на которой должна быть указана необходимая информация для участников ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, в том числе по безопасной деблокировке пострадавших.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На них изображен автомобиль в разных проекциях, отмечаются места усиления кузова, рекомендованные области его резки, расположение топливных баков и аккумуляторов, газогенераторов, подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности, блоков управления.

Это потом пригодится спасателям, если человека заблокирует в автомобиле или при авариях, чтобы его быстрее извлечь.

Разработанный ВНИИ ГОЧС стандарт является не обязательным, а добровольным.

ГОСТ ничего не меняет для автопроизводителей, отметили в институте.

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Источник: ТАСС

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»