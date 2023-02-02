В России вступил в силу новый ГОСТ по спасению людей в автомобилях

Сегодня в России вступил в силу Национальный стандарт по «картам спасения» людей в автомобилях.
«Карта спасения» — это формализованная схема автомобиля, на которой должна быть указана необходимая информация для участников ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, в том числе по безопасной деблокировке пострадавших.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На них изображен автомобиль в разных проекциях, отмечаются места усиления кузова, рекомендованные области его резки, расположение топливных баков и аккумуляторов, газогенераторов, подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности, блоков управления.
Это потом пригодится спасателям, если человека заблокирует в автомобиле или при авариях, чтобы его быстрее извлечь.
Разработанный ВНИИ ГОЧС стандарт является не обязательным, а добровольным.
ГОСТ ничего не меняет для автопроизводителей, отметили в институте.
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Источник: ТАСС
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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