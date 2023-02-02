Скидок не будет: «Москвич» не включили в госпрограмму льготного кредитования

При этом дилеры ожидают подорожание машин.

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Купить новые автомобили Москвич по программе льготного автокредитования с господдержкой пока не получится. Как говорят дилеры, их не успели включить в список. Есть вероятность, что в отношении Москвичей программа заработает ближе к марту. Некоторые дилеры настроены более пессимистично и ожидают, что это случится не раньше лета.

Предполагаемая скидка при покупке машины по программе льготного автокредитования должна составить 20% при выборе бензиновой версии и 25%, но не более 625 тыс. руб. при покупке электромобиля.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Со скидкой машина с бензиновым мотором будет стоить около 1,6 млн руб., а на электрический будет действовать скидка 625 тыс. руб. — в таком случае Москвич 3е будет стоить 2,875 млн руб.», — сообщил один из дилеров.

При этом дилеры предупреждают, что с каждой следующей поставкой машины будут дорожать. И советуют воспользоваться предложениями на покупку от дилера.

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Источник: Autonews

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС