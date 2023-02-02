АВТОВАЗ вернул в продажу две топовые версии Нивы — журнал За рулем

АВТОВАЗ вернул в продажу две топовые версии Нивы

Исполнения Urban и Black заслужили популярность благодаря высокому уровню оснащения.

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Lada Niva Legend в версии Urban внешне отличается бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в его цвет. Это так называемая городская версия внедорожника.

В ее оснащение входят кондиционер, литые диски, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал.

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АВТОВАЗ вернул в продажу две топовые версии Нивы

У автомобиля высокий дорожный просвет, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Стоимость Niva Legend в комплектации Urban — от 869 500 рублей.

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Niva Legend в версии Black можно узнать по черным легкосплавным колесным дискам и черной отделке интерьера, эмблеме BLACK на кузове и вышитом логотипе на обивке передних сидений.

Оснащение автомобиля такое же, как в версии Urban.

АВТОВАЗ вернул в продажу две топовые версии Нивы

Стоимость внедорожника в этом исполнении — от 878 500 рублей.


Источник, фото: АВТОВАЗ


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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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