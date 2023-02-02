АВТОВАЗ вернул в продажу две топовые версии Нивы

Lada Niva Legend в версии Urban внешне отличается бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в его цвет. Это так называемая городская версия внедорожника.
В ее оснащение входят кондиционер, литые диски, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал.
У автомобиля высокий дорожный просвет, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Стоимость Niva Legend в комплектации Urban — от 869 500 рублей.
Niva Legend в версии Black можно узнать по черным легкосплавным колесным дискам и черной отделке интерьера, эмблеме BLACK на кузове и вышитом логотипе на обивке передних сидений.
Оснащение автомобиля такое же, как в версии Urban.
Стоимость внедорожника в этом исполнении — от 878 500 рублей.
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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