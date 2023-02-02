Kawasaki, наконец, представил Ninja ZX-4RR

Это не обновление и не фейслифтинг — 1 февраля 2023 года Kawasaki официально представила совершенно новый Ninja ZX-4RR KRT Edition.
Байк оснащен новым высокооборотистым четырехтактным двигателем с жидкостным охлаждением, двойным верхним распредвалом и четырьмя клапанами.
Объем мотора составляет 399 см куб. Диаметр цилиндра и ход поршня — 57,0 на 39,1 миллиметра. Степень сжатия составляет 12,6 к одному. В результате крутящий момент двигателя Kawasaki достигает 36 Нм при 11 000 об/мин. Кстати, красная зона на тахометре начинается за отметкой 15 000 об/мин.
В паре с двигателем устанавливается 6-ступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением (во всех комплектациях). Предусмотрено 4 режима езды: Sport, Road, Rain и Rider. Переключать передачи можно без сцепления.
В Kawasaki рассказали, что в двигателе используются литые под давлением алюминиевые цилиндры и литые алюминиевые поршни с молибденовым покрытием на юбках, что увеличивает срок их службы.
Широкий диаметр цилиндра позволил использовать впускные клапаны диаметром 22,1 мм и выпускные клапаны диаметром 19 мм. Это увеличило поток воздуха.
Другие «вкусности» мотора — это легкие кованые распределительные валы и тройные клапанные пружины, двухступенчатая обработка впускных каналов, аналогичная той, что используется в Ninja ZX-10R, облегченный маховик и 34-миллиметровые электронные дроссельные заслонки.
Что касается подвески. Спереди ZX-4RR получил 37-миллиметровую перевернутую вилку Showa Big Piston с регулируемым предварительным натягом и верхними пружинами. Сзади у байка горизонтальный амортизатор с дополнительным резервуаром для рабочей жидкости, есть возможность регулировки нагрузки, сжатия и демпфирования отбоя.
Тормозная система состоит из двух полуплавающих дисков диаметром 290 мм спереди и радиально установленных моноблочных четырехпоршневых суппортов. Сзади — один диск диаметром 220 мм с однопоршневым суппортом.
Kawasaki Ninja ZX-4RR будет поставляться с ABS и пятипозиционными регулируемыми рычагами тормоза и сцепления даже в базовой комплектации.
Диаметр колес — 17 дюймов, а звездообразные диски Kawasaki описала как прочные и легкие. Резина — Dunlop GPR300.
Ninja ZX-4RR получил трехрежимную систему контроля тяги, которая «различает плавный и быстрый подъем переднего колеса, а также внезапный его подъем, гарантируя плавный подъем при сохранении ускорения». При этом райдер может регулировать мощность мотоцикла, приглушая ее на 20%.
Снаряженная масса Kawasaki Ninja ZX-4RR составляет 188 кг, высота по сиденью — 80 см, колесная база — 138 см. Рекомендуемая производителем розничная цена в США составляет 9699 долларов (примерно 680 тысяч рублей).
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Фото: Kawasaki