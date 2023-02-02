Kawasaki, наконец, представил Ninja ZX-4RR

Мотоцикл получил очень богатую базовую комплектацию и умеренную цену.

Материалы по теме Какие китайские мотоциклы достойны внимания в 2023

Это не обновление и не фейслифтинг — 1 февраля 2023 года Kawasaki официально представила совершенно новый Ninja ZX-4RR KRT Edition.

Байк оснащен новым высокооборотистым четырехтактным двигателем с жидкостным охлаждением, двойным верхним распредвалом и четырьмя клапанами.

Объем мотора составляет 399 см куб. Диаметр цилиндра и ход поршня — 57,0 на 39,1 миллиметра. Степень сжатия составляет 12,6 к одному. В результате крутящий момент двигателя Kawasaki достигает 36 Нм при 11 000 об/мин. Кстати, красная зона на тахометре начинается за отметкой 15 000 об/мин.

В паре с двигателем устанавливается 6-ступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением (во всех комплектациях). Предусмотрено 4 режима езды: Sport, Road, Rain и Rider. Переключать передачи можно без сцепления.

В Kawasaki рассказали, что в двигателе используются литые под давлением алюминиевые цилиндры и литые алюминиевые поршни с молибденовым покрытием на юбках, что увеличивает срок их службы.

Широкий диаметр цилиндра позволил использовать впускные клапаны диаметром 22,1 мм и выпускные клапаны диаметром 19 мм. Это увеличило поток воздуха.

Другие «вкусности» мотора — это легкие кованые распределительные валы и тройные клапанные пружины, двухступенчатая обработка впускных каналов, аналогичная той, что используется в Ninja ZX-10R, облегченный маховик и 34-миллиметровые электронные дроссельные заслонки.

Что касается подвески. Спереди ZX-4RR получил 37-миллиметровую перевернутую вилку Showa Big Piston с регулируемым предварительным натягом и верхними пружинами. Сзади у байка горизонтальный амортизатор с дополнительным резервуаром для рабочей жидкости, есть возможность регулировки нагрузки, сжатия и демпфирования отбоя.

Тормозная система состоит из двух полуплавающих дисков диаметром 290 мм спереди и радиально установленных моноблочных четырехпоршневых суппортов. Сзади — один диск диаметром 220 мм с однопоршневым суппортом.

Kawasaki Ninja ZX-4RR будет поставляться с ABS и пятипозиционными регулируемыми рычагами тормоза и сцепления даже в базовой комплектации.

Диаметр колес — 17 дюймов, а звездообразные диски Kawasaki описала как прочные и легкие. Резина — Dunlop GPR300.

Материалы по теме Коллекционные мопеды — что достойно реставрации

Ninja ZX-4RR получил трехрежимную систему контроля тяги, которая «различает плавный и быстрый подъем переднего колеса, а также внезапный его подъем, гарантируя плавный подъем при сохранении ускорения». При этом райдер может регулировать мощность мотоцикла, приглушая ее на 20%.

Снаряженная масса Kawasaki Ninja ZX-4RR составляет 188 кг, высота по сиденью — 80 см, колесная база — 138 см. Рекомендуемая производителем розничная цена в США составляет 9699 долларов (примерно 680 тысяч рублей).

В России появится новый недорогой мотоцикл — он станет хорошей альтернативой Honda CB300R и BMW G 310 R.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Kawasaki