Иногда кажется, что это просто бесполезная коробочка под потолком. Но статистика вещь упрямая.

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Только за январь 2023 года контакт-центр ЭРА-ГЛОНАСС принял свыше 1,1 млн экстренных вызовов от автомобилистов — на 41% больше, чем годом ранее. Это при том, что количество подключений к системе в нынешнем январе сократилось. Из указанного количества более 7,7 сигналов потребовали вмешательства экстренных служб. Почти все они поступили в автоматическом режиме, когда сидящие в машине не смогли вызвать помощь. Вот несколько реальных случаев.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Крыму благодаря срабатыванию системы спасательные работы на месте столкновения пяти автомобилей на трассе у Золотой Балки под Севастополем заняли менее часа.

В Красноярске спасатели оперативно эвакуировали молодую пару из застрявшего в снегу автомобиля при 30-градусном морозе.

В Новосибирске автомобилист заметил внезапно замершую на обочине машину — оказалось, водителю стало плохо. Очевидец передал информацию через громкую связь, что позволило быстро прислать на место медиков и полицию.

В Томской области неравнодушные граждане нажали кнопку SOS для вызова помощи молодой женщине с ребенком, которая не справилась с управлением и застряла в сугробе в 300 км от города.

Общее количество полученных с 2015 года сообщений достигло 30 млн. За январь к системе было подключено 26,6 тыс. машин. Всего в системе зарегистрировано 9,2 млн транспортных средств.

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Источник: АО «ГЛОНАСС»

Фото: depositphotos.com, АГН «Москва»