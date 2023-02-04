Geely Technology Wofei Changkong успешно завершила летные испытания 17 января 2023 года. Это значит, что AE200 X01 уже скоро начнут доставлять людей из точки А в точку Б без пробок и с отличными видами, куда бы ни смотрели пассажиры.
О начале разработки летающего автомобиля компания заявила в августе 2022 года. То есть еще не прошло и половины года. В ноябре 2022 года был получен сертификат первого в стране пилотируемого летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой.
Затем, в декабре 2022 года, были завершены все летные испытания основных испытательных платформ. Тогда же была завершена окончательная сборка предсерийного прототипа, и он сошел с конвейера. А 17 января 2023 года успешно завершены первые летные испытания AE200 X01.
AE200 — это 5-местный полностью электрический пилотируемый летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой. Он предназначен для перевозок в черте городов, а также для междугородних путешествий. Его можно модифицировать и для других задач.
Как заявляют в компании, летающий автомобиль имеет мощные двигатели, хороший запас хода, высокой уровень безопасности и комфортный салон.
Когда он появится в продаже и сколько будет стоить, мы узнаем позже.
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Фото: Geely