Автомобили Geely — есть уже и летающие — журнал За рулем

Автомобили Geely — есть уже и летающие

Модель AE200 X01 прошла летные испытания и получила все сертификаты.

Материалы по теме
Toyota показала салон нового Grand Highlander

Geely Technology Wofei Changkong успешно завершила летные испытания 17 января 2023 года. Это значит, что AE200 X01 уже скоро начнут доставлять людей из точки А в точку Б без пробок и с отличными видами, куда бы ни смотрели пассажиры.

О начале разработки летающего автомобиля компания заявила в августе 2022 года. То есть еще не прошло и половины года. В ноябре 2022 года был получен сертификат первого в стране пилотируемого летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой.

Автомобили Geely — есть уже и летающие

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Затем, в декабре 2022 года, были завершены все летные испытания основных испытательных платформ. Тогда же была завершена окончательная сборка предсерийного прототипа, и он сошел с конвейера. А 17 января 2023 года успешно завершены первые летные испытания AE200 X01.

Автомобили Geely — есть уже и летающие

Материалы по теме
Kawasaki, наконец, представил Ninja ZX-4RR

AE200 — это 5-местный полностью электрический пилотируемый летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой. Он предназначен для перевозок в черте городов, а также для междугородних путешествий. Его можно модифицировать и для других задач.

Как заявляют в компании, летающий автомобиль имеет мощные двигатели, хороший запас хода, высокой уровень безопасности и комфортный салон.

Когда он появится в продаже и сколько будет стоить, мы узнаем позже.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Geely

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров99
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: