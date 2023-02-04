Все знают об аварии на японской АЭС «Фукусима», которая произошла почти 12 лет назад. Ее причиной стало сильнейшее из когда-либо зарегистрированных в Японии землетрясение.
Сегодня зона отчуждения, созданная вокруг станции, уже меньше по площади, но все так же безжизненна и буквально усеяна брошенными при эвакуации машинами.
Канал YouTube Exploring the Unbeaten Path снял видео, посвященное брошенным автомобилям в зоне отчуждения Фукусимы.
В некоторых районах транспортные средства были перемещены в места хранения для возможной последующей обработки. Но ее так и не было. В других районах машины просто бросили. Теперь они заросли травой. Некоторые автомобили вынесло в поля мощным цунами, обрушившимся на остров после землетрясения в открытом море.
Кей-кары, седаны, грузовики и многие другие автомобили видны буквально повсюду. Но вдруг авторы видео натыкаются на старый гоночный автомобиль Datsun. Проверка радиации показала, что машина фонит — 0,45 микрозиверта. Это ненамного выше нормы, но все же слишком много, чтобы возвращать спорткар к жизни.
Если после наводнений автомобиль можно просушить и восстановить, то радиация ставит на машинах светящийся крест. Все автомобили, которые вы видите, никогда больше не будут ездить.
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Фото, видео: YouTube