Они будут фиксировать нарушения.

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К камерам фотовидеофиксаций нарушений ПДД автомобилисты уже привыкли. Вот только такие камеры фиксируют не все нарушения. В частности, в них нет модуля распознавания нарушения, связанного с непредоставлением преимущества на дороге машинам со спецсигналами.

Выход найден: камерами оборудовали сами спецавтомобили. В частности, в ЦАО Москвы в тестовом режиме на машину скорой помощи установили камеры для фиксации нарушителей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Информация о нарушителе передается в ЦОДД. А далее уже все в привычном порядке: вынесение постановления о взыскании с водителя штрафа.

В соответствии с законом за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

А если будет доказано, что в результате нарушения здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.

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Источник: Новости Москвы

Фото: Эрик Романенко/ТАСС, Mash