Пьяного водителя без прав ловили 5 экипажей ДПС

Сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой при виде их экипажа сначала резко затормозил, а потом продолжил движение. Требование остановиться он проигнорировал, началась погоня.
Водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на запрещающий сигнал светофора, подвергая других участников движения опасности.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Пришлось подключать к погоне все находившиеся поблизости экипажи ДПС. В итоге машину нарушителя заблокировали, взяв в кольцо.
За рулем иномарки находился 34-летний житель Красноярска, который после лишения права за отказ от прохождения освидетельствования не оплатил наложенный судом штраф, поэтому по окончании срока ограничения не смог восстановить свое водительское удостоверение.
Он и на этот раз был нетрезв и снова отказался от медосвидетельствования, а сотрудники ГИБДД составили в отношении него более десятка протоколов за нарушения ПДД. Среди них: четыре за проезд перекрёстка на красный свет, за движение по тротуару и встречной полосе, за езду без полиса ОСАГО и т. д.
- «За рулем» теперь можно читать в RuTube
Источник: МВД Медиа
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.