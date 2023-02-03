Пьяного водителя без прав ловили 5 экипажей ДПС — журнал За рулем

Пьяного водителя без прав ловили 5 экипажей ДПС

В итоге машину нарушителя взяли в кольцо, и только так его удалось угомонить. А «грехов» за ним числится немало.

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Сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой при виде их экипажа сначала резко затормозил, а потом продолжил движение. Требование остановиться он проигнорировал, началась погоня.

Водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на запрещающий сигнал светофора, подвергая других участников движения опасности.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Пришлось подключать к погоне все находившиеся поблизости экипажи ДПС. В итоге машину нарушителя заблокировали, взяв в кольцо.

За рулем иномарки находился 34-летний житель Красноярска, который после лишения права за отказ от прохождения освидетельствования не оплатил наложенный судом штраф, поэтому по окончании срока ограничения не смог восстановить свое водительское удостоверение.

Он и на этот раз был нетрезв и снова отказался от медосвидетельствования, а сотрудники ГИБДД составили в отношении него более десятка протоколов за нарушения ПДД. Среди них: четыре за проезд перекрёстка на красный свет, за движение по тротуару и встречной полосе, за езду без полиса ОСАГО и т. д.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

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