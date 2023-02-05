Не доверяйте собакам! Очень смешная реклама Subaru — журнал За рулем

Не доверяйте собакам! Очень смешная реклама Subaru

Здорово вспомнить что-то веселое из прежних времен. Этому ролику почти десять лет, но менее забавным он не стал.

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Если вы видели эту рекламу во времена, когда она вышла, вам будет приятно освежить воспоминания. А если вы в первый раз ее видите, то вам тем более гарантировано удовольствие. Тот самый случай, когда рекламщики подошли к делу с мастерством, душой и отличным чувством юмора. Итак, поздний вечер, пустынная загородная дорога, в салоне авто звучит медленная музыка, а за рулем — девушка, разговаривающая с подружкой по телефону...

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Рассказывать дальше мы не будем, чтобы не допустить спойлеров, упомянем лишь слоган, которым заканчивается этот шедевр: «Все хотят Subaru XV». Действительно, на что только не пойдешь, чтобы заполучить автомобиль своей мечты. Конечно, в рамках закона. Впрочем, если ты собака...

Видео: Youtube / Proipad Propro

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