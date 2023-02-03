Водитель нашел способ доказать, что не пользовался телефоном за рулем

И от штрафа его освободили. Но так бывает не всегда.

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Инспектору ГИБДД показалось, что ехавший навстречу водитель пользуется телефоном, и выписал ему штраф 1500 руб. (ст. 12.36.1 КоАП).

Водитель не согласился и обжаловал штраф в Вологодском горсуде, пояснив,что пользовался телефоном на остановке, а не во время движения. Судья оставила штраф в силе, решив, что инспектор действовал законно и не заинтересован в деле.

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Тогда водитель написал жалобу в Вологодский облсуд и представил детализацию звонков, которая показала, что он не разговаривал по телефону в тот конкретный момент.

Приняв во внимание детализацию звонков, судья отменила решение нижестоящего суда и прекратила производство по делу.

Однако суды не всегда принимают детализацию как бесспорное доказательство невиновности водителя. В другом случае судья посчитала, что водитель мог не звонить, а, например, читать сообщение, и отказала в удовлетворении иска.

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Источник: Право.ру

Фото: Unsplash