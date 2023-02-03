В продаже появился конкурент Весты

За счет более мощного мотора и богатого оснащения машина стоит дороже, но не намного.

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Автомобиль Geely Emgrand 7 начали продавать в России. Завозится автомобиль по схеме параллельного импорта.

Седан оснащается экономичным 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и вариатором.

В скором времени должны начаться и официальные поставки этого седана в Россию — с белорусского завода Geely. Цены могут оказаться ниже. Но произойдет это только в конце 2023 года.

Geely Emgrand 7 во многом похож на те модели марки, которые продаются в России официально. А значит, проблем с запчастями и расходниками не будет. В частности, седан построен на той же платформе BMA, что и Geely Coolray.

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Длина Emgrand 7 составляет 4638 мм, а колесная база растянулась на 2650 мм. То есть машина на 228 мм длиннее Весты, но при этом колесная база у него больше лишь на 15 мм.

Купить Geely Emgrand 7 сегодня можно за 2,2 млн рублей, пишет РГ, в то время как у дилеров Lada модель Веста стоит около 2 млн рублей.

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Фото: Geely