Ездите с «липовым» техосмотром? Его отберут!

В столице за таких нарушителей и за самих недобросовестных операторов техосмотра взялись всерьез.

Материалы по теме Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

За 2022 год у полутора тысяч автомобилистов отобрали диагностические карты техосмотра. Они были выданы для автомобилей, которые не проходили техосмотр вообще или проходили, но не прошли. Помимо этого были аннулированы аттестаты 14 операторов техосмотра — у Госавтоинспекции имелись данные о нарушениях правил ТО.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По результатам надзорной деятельности полиция составила почти 400 протоколов в отношении операторов технического осмотра. Все протоколы технадзор Госавтоинспекции составил по одной статье: 14.4.1 КоАП РФ, нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

«За рулем» теперь можно читать в RuTube

Источник: Госавтоинспекция Москвы

Фото: АГН «Москва»