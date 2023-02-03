Ездите с «липовым» техосмотром? Его отберут! — журнал За рулем

Ездите с «липовым» техосмотром? Его отберут!

В столице за таких нарушителей и за самих недобросовестных операторов техосмотра взялись всерьез.

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За 2022 год у полутора тысяч автомобилистов отобрали диагностические карты техосмотра. Они были выданы для автомобилей, которые не проходили техосмотр вообще или проходили, но не прошли. Помимо этого были аннулированы аттестаты 14 операторов техосмотра — у Госавтоинспекции имелись данные о нарушениях правил ТО.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По результатам надзорной деятельности полиция составила почти 400 протоколов в отношении операторов технического осмотра. Все протоколы технадзор Госавтоинспекции составил по одной статье: 14.4.1 КоАП РФ, нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы

Фото: АГН «Москва»

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