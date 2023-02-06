В ГИБДД раскрыли количество видеокамер на дорогах

И рассказали, сколько человеческих жизней удалось сохранить.

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На совещании между ведомствами подвели итоги работы в сфере повышения безопасности дорожного движения за минувший год.

В частности, первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал, что продолжилось развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас на дорогах страны насчитывается свыше 25 тысяч комплексов. Это позволяет ежегодно «ликвидировать» свыше 1,5 тысячи аварийно опасных участков дорог, и эта положительная тенденция прослеживается на протяжении последних четырех лет.

Александр Горовой подчеркнул, что главным итогом совместной деятельности органов исполнительной власти стало то, что в прошлом году число погибших в автоавариях сократилось на 5%, а это более 700 жизней участников дорожного движения, которые удалось сохранить.

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Источник: ГИБДД

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