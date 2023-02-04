Названа опасность маленького пробега у автомобиля

Иногда лучше, если машина накатала побольше.

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Во-первых, при небольших значениях на одометре по времени машина может отработать очень даже много, например, при постоянном толкании в пробках, а это вовсе не безвредно для узлов и агрегатов. Обслуживание тоже идет по пробегу, а не моточасам, так что городская легковушка может кратно превысить разумные пределы работы без замены масла.

Во-вторых, при коротких поездках с частыми холодными пусками и недостаточным прогревом в двигатель поступает обогащенная смесь, способствующая нагару на свечах, клапанах и стенках цилиндра. В особо запущенных случаях возможна закоксовка колец.

В-третьих, в непрогретом двигателе бензин сгорает не полностью и может попадать в масло. Там же может оказаться и сконденсированная вода. После прогрева лишние жидкости из масла уходят, но если двигатель остается холодным, то у такого разбавленного масла, конечно, ухудшаются свойства.

Оптимальными параметрами для подержанной машины считается 15–20 тысяч км годового пробега, причем не только по городу, но и по трассе. Именно в этом случае (и при своевременной замене масла) автомобиль проживет долго.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos