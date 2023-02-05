Развеян важный миф о дизельном двигателе

Многие уверены, что бензиновый в некоторых моментах практичнее.

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В частности, это касается пуска и работы при низких температурах. Стереотип говорит о том, что дизель приспособлен к морозам значительно хуже.

А вот по результатам испытаний “За рулем” бензиновый Kia Rio 1.6 и Kia Sorento Prime с 2,2-литровым турбодизелем пускаются при —33°С и не оживают при —36°С. То есть заморозка показала аналогичную стойкость к низким температурам.

Есть, конечно, нюансы. В эксперименте использовались свежие автомобили и хорошее топливо, а вот в реальности есть риск столкнуться и с негодной соляркой, и с неисправностью свечей накаливания, и с подсевшим аккумулятором. Все это как раз и может заставить дизель проиграть, ведь бензиновый ДВС не столь требователен к подобным моментам.

На самом деле, мифов гораздо больше. С ними разбирался Алексей Ревин.

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Фото: «За рулем»