Нейросеть признала УАЗ идеальным внедорожником

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УАЗ опубликовал в официальной группе Вконтакте изображение, сгенерированное нейросетью по запросу «идеальный внедорожный автомобиль в России».
Получился ландшафт какой-то отдаленной планеты (видимо, по замыслу нейросети, это Россия в будущем), который бороздит этот “идеальный внедорожник”.
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Конечно, результат включает в себя черты нескольких автомобилей, но ульяновская “Буханка” угадывается отчетливо.
И такой результат стал очень вдохновляющим, как признался автор поста.
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Источник и фото: Вконтакте/УАЗ