Стали известны самые популярные цвета автомобилей в России — журнал За рулем

Стали известны самые популярные цвета автомобилей в России

Яркие оттенки не в почете.

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Согласно статистике сервиса СберАвто, на первом месте белый цвет, его при покупке предпочли 15% людей. Такой цвет, как правило, бесплатный, поэтому в это количество входят закупки для такси и каршеринга.

Черный и серый набрали по 14% голосующих рублем покупателей.

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Дальше по убыванию популярности идут серебристый и темно-синий (по 10%), чуть меньше у бежевого и красного, 8% у коричневого.

На шестом месте зеленый и оранжевый (по 4%), затем голубой (3%) и фиолетовый. У остальных цветов доли меньше.

На предпочтения также влияет марка. К примеру, у отечественных машин преобладает серые цвета, у китайских — белый (25%) и черный (20%).

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Фото: Ryan Searle / Unsplash

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