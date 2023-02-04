Стали известны самые популярные цвета автомобилей в России

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Согласно статистике сервиса СберАвто, на первом месте белый цвет, его при покупке предпочли 15% людей. Такой цвет, как правило, бесплатный, поэтому в это количество входят закупки для такси и каршеринга.
Черный и серый набрали по 14% голосующих рублем покупателей.
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Дальше по убыванию популярности идут серебристый и темно-синий (по 10%), чуть меньше у бежевого и красного, 8% у коричневого.
На шестом месте зеленый и оранжевый (по 4%), затем голубой (3%) и фиолетовый. У остальных цветов доли меньше.
На предпочтения также влияет марка. К примеру, у отечественных машин преобладает серые цвета, у китайских — белый (25%) и черный (20%).
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Фото: Ryan Searle / Unsplash