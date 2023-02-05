Правозащитник дал совет, как бороться со сквозным движением во дворах

В каждом дворе сотрудника ДПС не поставишь.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин напомнил, что согласно пункту 17.2 ПДД, сквозной проезд через жилую зону запрещен. Но это не останавливает автовладельцев, стремящихся объехать пробку дворами.

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Изменить их маршрут сможет только установка шлагбаумов, считает Травин.

«Обычно с этой проблемой борется товарищество собственников жилья и управляющая компания установкой шлагбаумов. В отсутствии же пропускной системы практически невозможно бороться с такими водителями», — отметил он.

При этом просто установку знака «Движение запрещено» правозащитник считает полумерой, так как знак можно обойти, просто постояв несколько секунд во дворе. В такое случае это уже не будет считаться сквозным проездом в жилой зоне, а значит, и штрафом не накажут.

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