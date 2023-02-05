Чем отмыть руки после ремонта автомобиля — журнал За рулем

Чем отмыть руки после ремонта автомобиля

Эксперт «За рулем» рассказал обо всех известных народных средствах.

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Иногда руки надо отмыть, а подходящей автохимии в запасе нет.

В этом случае в ход идут проверенные «народные» средства. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин перечислил доступные и недорогие способы отмыть руки в гараже:

  • Практически с любой грязью справляется бензин. Вот только от него остается едкий запах;
  • Многие рекомендуют WD‑40. Это средство хорошо растворяет грязь и смывается водой;
  • Хорошо справляется стиральный порошок и отлично — препараты вроде «Пемоксоля».
  • Некоторые предпочитают масло — от подсолнечного до моторного, хотя ощущение «жирности» в обоих случаях неизбежно.

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Но абсолютное большинство предпочитает средство для мытья посуды — по универсальности это явный лидер.

И все же лучше заранее запастись и при необходимости воспользоваться профессиональными средствами для мытья рук. Мы провели экспертизу 13-ти таких изделий. Основной критерий оценки — конечно, качество очистки.

Смотреть результаты экспертизы и выводы экспертов.

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