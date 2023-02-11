В БМВ придумали освежитель уличного воздуха

Компания БМВ запатентовала освежитель воздуха. Но не для салона, как можно было бы предположить. Задумка в том, что устройство будет окутывать приятным запахом сам автомобиль, когда владелец к нему приблизится. Видимо, это должно способствовать хорошему впечатлению от общения с машиной.
Согласно патенту, эмблема BMW на капоте будет приподниматься, а распылитель начнет вращаться вокруг своей оси, распространяя ароматизатор.
Как это обычно бывает, оформление патента не означает, что технология в ближайшее время появится на серийных моделях. Она может быть отложена на будущее или вообще оформлена без цели ее воплотить в какие-то обозримые сроки.
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Источник: carbuzz
Фото: carbuzz, Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам