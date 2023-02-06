В России предложено выдавать льготные кредиты для перевода машин на газ — журнал За рулем

В России предложено выдавать льготные кредиты для перевода машин на газ

Но для начала надо оценить количество россиян, желающих это сделать.

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Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел с предложением о льготном кредитовании желающих переоборудовать свои автомобили для работы на газе. По его данным, в России в 2022 году было выпущено 8 тысяч автомобилей на газе, переоборудовано под природный газ — около 20 тысяч.

При этом Зубков считает, что желающих иметь авто на газомоторном топливе в России больше, но у них просто нет денег на проведение необходимых работ по переоборудованию.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос (о заинтересованности в переоборудовании личного автомобиля под природный газ)», — отметил Зубков.

Ранее он сообщил, что газовые заправки «Газпрома» остаются убыточными из-за их низкой загрузки, которая вызвана недостатком автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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