Страховщиков обвинили в том, что выплаты по ОСАГО не покрывают восстановительный ремонт — журнал За рулем

Страховщиков обвинили в том, что выплаты по ОСАГО не покрывают восстановительный ремонт

Рабочая группа «Союза Автосервисов» проанализировала, как сегодня взаимодействуют страховые компании, кузовные цеха и клиенты.

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«Союз Автосервисов» видит несколько негативных моментов в этой связи и готовит соответствующее письмо в комитет Совфеда по экономической политике.

Сервисмены обвиняют страховщиков в частом несоответствии стоимости запчастей в справочниках единой методики расчета с рыночной ситуацией. Цена запчастей по справочникам зачастую ниже рыночной или, на момент расценки, запчасти вообще отсутствуют в наличии.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В результате сумма денег, выплачиваемая клиенту по ОСАГО, «практически в каждом случае является недостаточной для оплаты восстановительного ремонта».

Кроме того, страховые компании выработали методики по переводу большей части клиентов на выплаты в денежном выражении. Утверждается также, что происходит массовое расторжение всех договоров по ОСАГО с кузовными цехами, что, по закону, позволяет страховой компании переводить клиентов на денежную выплату, а потом экономить на клиентах.

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Источник: Союз Автосервисов/Телеграм

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