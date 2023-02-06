Страховщиков обвинили в том, что выплаты по ОСАГО не покрывают восстановительный ремонт

«Союз Автосервисов» видит несколько негативных моментов в этой связи и готовит соответствующее письмо в комитет Совфеда по экономической политике.
Сервисмены обвиняют страховщиков в частом несоответствии стоимости запчастей в справочниках единой методики расчета с рыночной ситуацией. Цена запчастей по справочникам зачастую ниже рыночной или, на момент расценки, запчасти вообще отсутствуют в наличии.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В результате сумма денег, выплачиваемая клиенту по ОСАГО, «практически в каждом случае является недостаточной для оплаты восстановительного ремонта».
Кроме того, страховые компании выработали методики по переводу большей части клиентов на выплаты в денежном выражении. Утверждается также, что происходит массовое расторжение всех договоров по ОСАГО с кузовными цехами, что, по закону, позволяет страховой компании переводить клиентов на денежную выплату, а потом экономить на клиентах.
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Источник: Союз Автосервисов/Телеграм
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