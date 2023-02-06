В России будут меньше угонять машины. Есть причины

Опасения, что частота автокраж увеличится из-за дефицита запчастей после ухода известных мировых брендов, пока не оправдались.

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В 2023 году продолжится тренд 2022 года на снижение числа краж и угонов автотранспорта, число угонов может снизиться на 11,1% и не превысит 20 тысяч случаев, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

При этом раскрываемость такого рода преступлений может увеличиться до 70% в 2023 году, ожидают в НКР.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В 2022 году количество угонов и краж автотранспорта в России снизилось на 13,5% — до 22,5 тысячи случаев, минимума за двадцатилетнюю историю наблюдений.

Снижению количества угонов способствуют следующие факторы:

сложности перевозки и сбыта украденных автомобилей

закрытие границ

многочисленные камеры на российских дорогах

борьба МВД с нелегальной разборкой машин

введение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).

После появления электронных паспортов автомобилей преступникам стало сложнее подделывать документы, поскольку изготовить электронную фальшивку сложнее, чем бумажную.

Данные исследования совпадают со статистикой страховщиков по угонам за 2022 год, в которой также зафиксировано снижение показателя с начала 2022 года по сравнению с 2021 годом практически вдвое.

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Источник: Интерфакс