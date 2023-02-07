Дилеры раскрыли причины роста спроса на Лады — журнал За рулем

Дилеры раскрыли причины роста спроса на Лады

В январе 2023 года автомобилей отечественной марки было продано на 8,8% больше, чем в январе прошлого.

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АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке с долей 39%, сообщают эксперты «Автостата».

В дилерских кругах рассказали агентству, что такой результат объясняется складскими запасами у дилеров и наличием всех комплектаций текущего модельного ряда Lada.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На рост продаж повлияли отложенный спрос декабря и ранее объявленное возобновление госпрограммы в начале 2023 года.

Росту доли Lada на российском авторынке способствовал доступный модельный ряд АВТОВАЗа и разрыв между ценовыми категориями предлагаемых сейчас на рынке машин.

Так, седаны на данный момент предлагает, в основном, АВТОВАЗ, а следующая популярная группа автомобилей — это кроссоверы. Разрыв по цене между этими товарными группами составляет около 1 млн рублей. Выходит, что большой сегмент автомобилей в диапазоне от миллиона рублей до двух просто отсутствует сейчас в продаже, отмечают дилеры.

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Источник: «Автостат»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

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