Дилеры раскрыли причины роста спроса на Лады

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке с долей 39%, сообщают эксперты «Автостата».
В дилерских кругах рассказали агентству, что такой результат объясняется складскими запасами у дилеров и наличием всех комплектаций текущего модельного ряда Lada.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На рост продаж повлияли отложенный спрос декабря и ранее объявленное возобновление госпрограммы в начале 2023 года.
Росту доли Lada на российском авторынке способствовал доступный модельный ряд АВТОВАЗа и разрыв между ценовыми категориями предлагаемых сейчас на рынке машин.
Так, седаны на данный момент предлагает, в основном, АВТОВАЗ, а следующая популярная группа автомобилей — это кроссоверы. Разрыв по цене между этими товарными группами составляет около 1 млн рублей. Выходит, что большой сегмент автомобилей в диапазоне от миллиона рублей до двух просто отсутствует сейчас в продаже, отмечают дилеры.
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Источник: «Автостат»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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