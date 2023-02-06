Водители рассказали, за что их останавливали инспекторы ГИБДД

Специалисты «Автокода» провели опросы и выяснили, встречался ли водителям нечестный инспектор ГИБДД на дороге. Никогда не встречали 33,7%, встречали однажды — 22,8%, 20,7% проголосовавших сталкиваются с нечестными инспекторами постоянно.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Среди нарушений со стороны инспекторов ГИБДД, с которыми сталкивались водители при остановке на дороге, назвали следующие:
- остановка без факта нарушения ПДД — 29,9%
- преувеличение возможных санкций за нарушение — 15,9%
- инспектор не представился и не предъявил документы — 15,2%
- инспектор не назвал причину остановки — 14,6%
- водителя не ознакомили с протоколом — 4,3%
- водителю не выдали копию протокола водителей — 3%
- грубое общение и оскорбления — 3,7%
- инспектор вписал в протокол не то нарушение, за которое остановил — 1,8%.
Если водитель указывает инспектору на нарушение его прав, тот реагировал следующим образом:
- менял тон беседы, становился вежливым — 9,4%
- начинал оскорблять и угрожать — 20,8%
- начинал спорить и убеждать в своей правоте — 54,7%.
Извинялись и отпускали водителей 1,9% инспекторов, извинялись и действовали по закону 9,4% инспекторов.
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Источник: Автокод
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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