Водители рассказали, за что их останавливали инспекторы ГИБДД

Выяснить это удалось с помощью серии анонимных опросов в соцсетях.

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Специалисты «Автокода» провели опросы и выяснили, встречался ли водителям нечестный инспектор ГИБДД на дороге. Никогда не встречали 33,7%, встречали однажды — 22,8%, 20,7% проголосовавших сталкиваются с нечестными инспекторами постоянно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Среди нарушений со стороны инспекторов ГИБДД, с которыми сталкивались водители при остановке на дороге, назвали следующие:

остановка без факта нарушения ПДД — 29,9%

преувеличение возможных санкций за нарушение — 15,9%

инспектор не представился и не предъявил документы — 15,2%

инспектор не назвал причину остановки — 14,6%

водителя не ознакомили с протоколом — 4,3%

водителю не выдали копию протокола водителей — 3%

грубое общение и оскорбления — 3,7%

инспектор вписал в протокол не то нарушение, за которое остановил — 1,8%.

Если водитель указывает инспектору на нарушение его прав, тот реагировал следующим образом:

менял тон беседы, становился вежливым — 9,4%

начинал оскорблять и угрожать — 20,8%

начинал спорить и убеждать в своей правоте — 54,7%.

Извинялись и отпускали водителей 1,9% инспекторов, извинялись и действовали по закону 9,4% инспекторов.

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Источник: Автокод

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»