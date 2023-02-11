Страшилки сервисной зоны — не смотрите под днище и капот — журнал За рулем

Страшилки сервисной зоны — не смотрите под днище и капот

Незатянутые гайки, подмена деталей, слив бензина… Возможно, похожая история найдется и у вас.

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Не все сервисные центры добросовестно относятся к вверенной им технике. И такое происходит во многих странах. Например, на днях были опубликованы истории автомобилистов США, которые вполне могли произойти в любой другой стране.

Некоторые автомобилисты не любят оставлять свои машины в сервисе, так как не видят, что с ними делают мастера. И причиной тому вот такие случаи.

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Некий Бен пожаловался на то, что ему вернули автомобиль с почти пустым баком, так как мотор весь день проработал без необходимости на холостых. Другой автомобилист с ником BeerThirty247 ругался из-за обмана — в сервисе ему сказали, что поменяли трансмиссионную жидкость в коробке его машины, а на самом деле — нет.

Стирс Райт рассказал о том, что когда в одной мастерской ему меняли передние тормозные колодки, мастер забыл затянуть болты суппорта с одной стороны. Такая халатность могла привести к аварии.

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Джон Таурус поведал еще более интересную историю. В мастерской его автомобилю ослабили болт ступицы за то, что он отказался от навязываемых ненужных работ. Мастер знал, что в городе он проездом — в командировке. Ступица дала о себе знать и чуть не отвалилась уже на подъезде к дому.

Если у вас есть подобные истории, можете рассказать о них нам через соцсети или в почте. Особенно интересны истории мастеров, которые работали в подобных сервисах.

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