Эти китайские кроссоверы сумели завоевать доверие покупателей

Но очевидно, что скоро их будет еще больше — по мере исчерпания складских запасов европейских, корейских и японских автомобилей.
Комитет автопроизводителей AEB традиционно опубликовал Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Остановимся на самом популярном сегменте — кроссоверах.
В Топ-5 SUV из Поднебесной, которые особенно полюбились нашим покупателям, вошли:
- Geely Coolraу —1865 шт. (+138%)
- Haval Jolion — 1523 шт. (+8%)
- Geely Atlas Pro — 1173 шт. (+182%)
- Haval F7 —1088 шт. (+19%)
- Haval F7X —1002 шт. (+84%).
В целом же в январе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 63,1%, до 32 499 автомобиля.
Статистика АЕБ не включает данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, которые публикуют сведения ежеквартально, и о продажах марок Chery, Omoda и Exeed, которые не предоставляются по решению штаб-квартиры Chery.
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Источник: AEB
Фото: Haval
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