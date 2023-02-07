Эти китайские кроссоверы сумели завоевать доверие покупателей — журнал За рулем

Эти китайские кроссоверы сумели завоевать доверие покупателей

Согласно статистике AEB, из 25 самых продаваемых моделей на российском рынке 11 — китайского производства.

Материалы по теме
Дилеры раскрыли причины роста спроса на Лады

Но очевидно, что скоро их будет еще больше — по мере исчерпания складских запасов европейских, корейских и японских автомобилей.

Комитет автопроизводителей AEB традиционно опубликовал Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Остановимся на самом популярном сегменте — кроссоверах.

В Топ-5 SUV из Поднебесной, которые особенно полюбились нашим покупателям, вошли:

  • Geely Coolraу —1865 шт. (+138%)
  • Haval Jolion — 1523 шт. (+8%)
  • Geely Atlas Pro — 1173 шт. (+182%)
  • Haval F7 —1088 шт. (+19%)
  • Haval F7X —1002 шт. (+84%).

В целом же в январе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 63,1%, до 32 499 автомобиля.

Статистика АЕБ не включает данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, которые публикуют сведения ежеквартально, и о продажах марок Chery, Omoda и Exeed, которые не предоставляются по решению штаб-квартиры Chery.

Источник: AEB

Фото: Haval

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров165
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: