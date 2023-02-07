Эти китайские кроссоверы сумели завоевать доверие покупателей

Согласно статистике AEB, из 25 самых продаваемых моделей на российском рынке 11 — китайского производства.

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Но очевидно, что скоро их будет еще больше — по мере исчерпания складских запасов европейских, корейских и японских автомобилей.

Комитет автопроизводителей AEB традиционно опубликовал Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Остановимся на самом популярном сегменте — кроссоверах.

В Топ-5 SUV из Поднебесной, которые особенно полюбились нашим покупателям, вошли:

Geely Coolraу —1865 шт. (+138%)

Haval Jolion — 1523 шт. (+8%)

Geely Atlas Pro — 1173 шт. (+182%)

Haval F7 —1088 шт. (+19%)

Haval F7X —1002 шт. (+84%).

В целом же в январе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 63,1%, до 32 499 автомобиля.

Статистика АЕБ не включает данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, которые публикуют сведения ежеквартально, и о продажах марок Chery, Omoda и Exeed, которые не предоставляются по решению штаб-квартиры Chery.

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Источник: AEB

Фото: Haval