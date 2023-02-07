Эти автомобили не советуют покупать на вторичке

Эксперт рассказал, почему выгодно покупать машины до 2008 года выпуска.

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При покупке автомобиля с пробегом важно понимать, что нужно конкретно вам, советует руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев. У каждого автомобиля есть плюсы, поэтому покупатель должен у себя спросить — сможет ли он потянуть ремонт?

Если человек будет при любой поломке задумываться, где сэкономить, то это неоправданная покупка. Например, сейчас запчасти на все премиальные модели стоят очень дорого.

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Не рекомендует эксперт покупать китайские авто первых годов выпуска: металл там тонкий, быстро образуется ржавчина, а также японские Тойоты и российские Лады с роботизированными коробками передач.

Не советует также покупать авто с большим количеством электроники: например, у немецких машин электроника часто дает сбои, приходится много ремонтировать. Чем меньше электронных помощников и других систем, тем ремонтопригоднее авто.

До 2008 года европейские и японские машины делали на совесть. По технической составляющей и кузову такие машины оптимальны. Потом производители стали экономить и закладывать ресурс, после которого в автомобиле начинаются поломки — это также следует учитывать при покупке.

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Источник: «Автокод»

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