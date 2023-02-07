Внедорожник разработан на новой платформе и имеет уникальный дизайн, нетипичный для автомобилей Dongfeng. Автомобиль будет продаваться с возможностью заказать на него множество штатного внедорожного оборудования.
Машина на фото просто огромна. Ее длина составляет 5970 мм — почти 6 метров. Ширина при этом равна 2160 мм, а высота — 2155 мм. Колесная база внедорожника растянулась на 3700 мм.
Dongfeng Mengshi имеет прочный ненесущий кузов, заменяющий раму, а его полная масса составляет 3750 кг. То есть, понадобятся права категории «С». Автомобиль имеет угол въезда 33 градуса и угол съезда 36 градусов. Он может преодолевать броды глубиной более 800 мм и переваливать через препятствия высотой до 400 мм.
Новинка оснащается 6,7-литровым дизельным двигателем Dongfeng Cummins мощностью 314 л.с. и с крутящим моментом 1050 Нм. Максимальная скоростью составляет чуть более 140 км/ч.
Также автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой передач и блокировкой межосевого дифференциала.
Подвеска — независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и поперечной тягой.
Салон, как обещают, будет очень комфортным и с широкими возможностями персонализайии.
Цены на Dongfeng Mengshi пока не озвучены.
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Фото: Autohome.com.cn