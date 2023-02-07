Еще один конкурент Весты: в Россию приехал новый седан от Chevrolet

Параллельный импорт продолжает приносить свои плоды, и некоторые из них весьма интересны.

Так, например, в России начал продаваться седан Chevrolet Monza из Китая, он числится преемником Chevrolet Cruze. Источник пишет, что машины доступны у продавцов как из наличия, так и под заказ. Отметим, что модель даже для КНР свежая: Monza обновилась в прошлом году. Появились два дисплея 10,25", изменился вид передней панели, сиденья получили яркую прострочку, добавлены беспроводная зарядка и электрический ручник.

Словом, машина в духе времени. А что внутри? Базовая версия — без откровений, но тоже вполне современно: атмосферник 1.5 с отдачей 113 л.с., работающий в паре с преселективным роботом, что обеспечивает разгон до сотни за 12,9 с. Есть и трехцилиндровый турбомотор 1.3 на 163 л.с. и 230 Нм с 48-вольтовым стартер-генератором в союзе с 6-диапазонным гидроавтоматом.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По сути, эта модель из недорогих: сообщается, что цена в максималке составляет 1 990 000 рублей. Уточняется, правда, что окончательную сумму за конкретный экземпляр покупателю называют в день заключения договора, сверяясь с актуальным курсом валют.

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Источник: Российская газета

Фото: Chevrolet