Еще один конкурент Весты: в Россию приехал новый седан от Chevrolet — журнал За рулем

Еще один конкурент Весты: в Россию приехал новый седан от Chevrolet

Параллельный импорт продолжает приносить свои плоды, и некоторые из них весьма интересны.

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Так, например, в России начал продаваться седан Chevrolet Monza из Китая, он числится преемником Chevrolet Cruze. Источник пишет, что машины доступны у продавцов как из наличия, так и под заказ. Отметим, что модель даже для КНР свежая: Monza обновилась в прошлом году. Появились два дисплея 10,25", изменился вид передней панели, сиденья получили яркую прострочку, добавлены беспроводная зарядка и электрический ручник.

Словом, машина в духе времени. А что внутри? Базовая версия — без откровений, но тоже вполне современно: атмосферник 1.5 с отдачей 113 л.с., работающий в паре с преселективным роботом, что обеспечивает разгон до сотни за 12,9 с. Есть и трехцилиндровый турбомотор 1.3 на 163 л.с. и 230 Нм с 48-вольтовым стартер-генератором в союзе с 6-диапазонным гидроавтоматом.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Еще один конкурент Весты: в Россию приехал новый седан от Chevrolet

По сути, эта модель из недорогих: сообщается, что цена в максималке составляет 1 990 000 рублей. Уточняется, правда, что окончательную сумму за конкретный экземпляр покупателю называют в день заключения договора, сверяясь с актуальным курсом валют.

Источник: Российская газета

Фото: Chevrolet

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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